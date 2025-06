Due giornate a San Ferdinando per celebrare sostenibilità legalità e inclusione

San Ferdinando si prepara a due giornate di impegno e speranza, un’occasione unica per celebrare i valori di legalità, sostenibilità e inclusione. Il 4 e il 5 luglio, cittadini e associazioni si uniranno per riflettere e agire, trasformando ideali in azioni concrete. Un evento che rafforza il senso di comunità e invita tutti a partecipare attivamente al cambiamento. La cittadinanza è chiamata a essere protagonista di questo importante cammino condiviso.

Il Comune di San Ferdinando pronto a organizzare due giornate di grande significato civile, dedicate alla legalità, alla sostenibilità ambientale, all’inclusione e alla giustizia sociale. Programma 4 luglio – Restituire dignità: un bene confiscato torna alla comunità Alle ore 18,30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Due giornate a San Ferdinando per celebrare sostenibilità, legalità e inclusione

In questa notizia si parla di: giornate - ferdinando - sostenibilità - legalità

San Ferdinando: due giorni di eventi per legalità, agroecologia e giustizia sociale -; 4 E 5 LUGLIO 2025 A SAN FERDINANDO DUE GIORNATE PER LA LEGALITÀ, L’AGROECOLOGIA, LA PACE E LA GIUSTIZIA SOCIALE.