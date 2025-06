Due condanne a 30 anni per l’assassinio in Lussemburgo di Sonia Di Pinto

Una tragica vicenda al confine tra giustizia e dolore si è conclusa con due condanne a 30 anni per l’omicidio di Sonia di Pinto, avvenuto in Lussemburgo. La sentenza, accogliendo le richieste dell’accusa, ha fatto luce sulla tragica perdita di una donna molisana di 46 anni, brutalmente uccisa durante una rapina nel locale dove lavorava. Un epilogo che ripristina la speranza nella lotta contro la violenza e la criminalità.

La sentenza ha accolto la richiesta dell'accusa. La 46enne, molisana di Petacciato (Campobasso) fu uccisa il 16 aprile 2022 durante una rapina nel ristorante dove lavorava.

