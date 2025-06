Due borse di tirocinio per Istanbul

Due borse di tirocinio a Istanbul offrono a due studenti dell’Istituto Giulio Natta di Bergamo l’opportunità unica di vivere un’esperienza internazionale di due settimane, collaborando con ricercatori provenienti da tutto il mondo. Un’occasione che valorizza il talento e la passione per chimica, materiali e biotecnologie, aprendo le porte a un percorso di crescita personale e professionale senza eguali. Quattro protagonisti, tra cui l’istituto Natta e altri partner, rendono questa esperienza ancora più straordinaria...

Trascorrere due settimane a Istanbul, lavorando fianco a fianco a un centinaio di ricercatori provenienti da tutto il mondo. È questa l’opportunità data a due degli studenti più meritevoli delle classi quarte e quinte dell’istituto Giulio Natta di Bergamo, scelto tra le scuole del territorio per il suo percorso di studi in “chimica, materiali e biotecnologie”. Un progetto che riunisce quattro protagonisti, in primis l’istituto Natta e poi tre diverse realtà imprenditoriali: MicroAlgaeX, startup con sede in Turchia fondata da biologi e ricercatori specializzata in microalghe, la società benefit biellese Greenark e Evnt, realtà bergamasca esperta in comunicazione che ha reso possibile il dialogo fra le diverse parti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Due borse di tirocinio per Istanbul

