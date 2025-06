Droni e satelliti per prevenire e arginare la Xylella | ecco come agiscono

Scopri come droni e satelliti stanno rivoluzionando la lotta contro la xylella, offrendo strumenti efficaci per prevenire e contenere questa minaccia. Durante l’evento presso Masseria Mozzone, il progetto Fixyll ha mostrato in azione le innovative tecnologie di telerilevamento al servizio dell’agricoltura di precisione. Un passo avanti cruciale nella tutela dei nostri vigneti e uliveti, dimostrando che l’innovazione può fare la differenza nella salvaguardia del patrimonio agricolo italiano.

FASANO - Si è svolta presso masseria Mozzone a Montalbano di Fasano la giornata dimostrativa del progetto Fixyll attraverso il quale è stato possibile sviluppare e testare "Le tecnologie del telerilevamento al servizio dell'agricoltura di precisione" con particolare riferimento alle attività di.

Droni e satelliti contro la xylella: via alla dimostrazione del progetto "Fixyll" - droni e satelliti per monitorare e combattere la diffusione del batterio killer degli ulivi. Innovazione e tradizione si incontrano in questa dimostrazione che promette di rivoluzionare la lotta biologica, offrendo strumenti più efficaci e sostenibili.

