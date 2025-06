Droga del toro e pistole sotto i sedili | qual era l’obiettivo dei brasiliani arrestati in dogana?

Un episodio di tensione e mistero si è consumato il 19 giugno 2025 alla dogana di Brogeda, con due brasiliani arrestati in un tentativo di fuga. Ma qual era il vero obiettivo di Thiago Satlher De Oliveira e Lucas Fonseca Vieira Durao? Entrambi coinvolti in un traffico pericoloso, nascondevano più di quanto apparisse sotto i sedili della loro auto. La loro storia si sta rivelando molto più complessa di quanto si pensasse…

Como, 19 giugno 2025 – Quando il finanziere gli ha fatto cenno di fermarsi, m entre attraversavano lo spazio doganale di Brogeda, il conducente dell’auto ha fatto finta di non vederlo, e ha proseguito. Ma solo per qualche metro: Thiago Satlher De Oliveira, 36 anni e Lucas Fonseca Vieira Durao, 26 anni, entrambi brasiliani residenti in Portogallo, sono stati bloccati, a bordo della Citroen C4 intestata a un altro portoghese. Ai militari, fortemente insospettiti dalla loro condotta, hanno iniziato a mostrare documenti alla rinfusa, sempre più nervosi, finché Fonseca non ha estratto una carta di identità italiana visibilmente falsa e imprecisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it