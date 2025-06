Dritto e Rovescio Guido Crosetto | Cosa può accadere agli italiani in Iran

La situazione in Iran si fa sempre più critica e preoccupante, con rischi crescenti per gli italiani presenti nel Paese. Guido Crosetto, ministro della Difesa, aveva già più volte raccomandato ai connazionali di lasciare l’area, ma le difficoltà logistiche legate al conflitto complicano le operazioni di evacuazione. In un’intervista a Dritto e Rovescio, Crosetto ha ribadito l’urgenza di agire, sottolineando che già da tempo la sicurezza degli italiani deve essere una priorità assoluta.

La situazione in Iran è estrema, preoccupante. E il Ministero della Difesa, Guido Crosetto, ricorda come avesse già da tempo esortato i connazionali a lasciare il Paese. Una raccomandazione che si scontra con le difficoltà logistiche determinate dal conflitto, come sottolineato dallo stesso Crosetto a Dritto e rovescio, il programma in onda su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, la puntata è quella di giovedì 19 giugno. "Già da tempo la Farnesina aveva invitato al rientro gli italiani in Iran: è un percorso molto difficile, perché ad esempio per abbandonare Teheran e arrivare a Baku ci vuole un percorso da 1.

Israele-Iran, la preoccupazione del governo. Crosetto: «Non avevamo bisogno di altri fronti». Vertice con Meloni nel pomeriggio - L’attenzione del governo italiano si concentra sulla crescente tensione tra Israele e Iran, un fronte che desta preoccupazioni crescenti.

