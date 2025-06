Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 19 giugno 2025

Preparati a scoprire tutto ciò che accadrà questa sera su Dritto e Rovescio! Alle 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio guida il pubblico attraverso le ultime notizie di politica, attualità e temi caldi, con ospiti d’eccezione pronti a commentare e analizzare. Quali sorprese ci riserverà la puntata di oggi? Scopriamolo insieme, perché non mancheranno spunti di riflessione e aggiornamenti interessanti…

. Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In primo piano, l’escalation della tensione internazionale e il rischio di un conflitto mondiale: con l’intervento di Donald Trump, emergono nuovi interrogativi sul ruolo delle grandi potenze e sulla possibile partecipazione dell’Italia in uno scenario sempre più critico. 🔗 Leggi su Tpi.it