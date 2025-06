Dramma a Ostia nella notte 25enne trovato morto sul marciapiede

Una notte drammatica scuote Ostia, dove il corpo di un ragazzo di soli 25 anni è stato ritrovato senza vita sul marciapiede di via Domenico Baffigo. Le circostanze della tragica morte, avvenuta dopo una presunta caduta da un palazzo, sono ancora al centro di indagini e misteri che sconvolgono la comunità. La scena si è svolta sotto gli occhi impietriti dei passanti, lasciando aperti interrogativi ancora irrisolti.

Ostia, 19 giugno 2025 – Il corpo di un ragazzo di 25 anni è stato trovato sul marciapiede a Ostia: il ragazzo sarebbe morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Domenico Baffigo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 23:00 con numerose segnalazioni al 112. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto insieme alla Polizia di Stato, per il giovane non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo quanto si apprende il ragazzo sarebbe precipitato dal terrazzo al quinto piano della palazzina. Indagano gli agenti del X Distretto Lido per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e chiarire le circostanze dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

