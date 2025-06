Dragon’s Lair | James Bobin verso la regia del film

Se l’attesa vi sta lentamente logorando, ecco una notizia che potrebbe ravvivare il vostro entusiasmo: James Bobin, noto per il suo stile dinamico e brillante, potrebbe dirigere l’attesissimo film ispirato al videogioco Dragon’s Lair. Dopo anni di silenzio, Netflix ha risvegliato le speranze degli appassionati, con Ryan Reynolds coinvolto come produttore e protagonista. Il futuro di questa avventura cinematografica sembra finalmente prendere forma, promettendo emozioni e sorprese per i fan di tutto il mondo.

Il regista James Bobin potrebbe aver trovato nell’ adattamento del videogame Dragon’s Lair il suo nuovo film. Il progetto del film risale al marzo del 2020, quando Netflix si è accaparrato i diritti per lo sfruttamento cinematografico. Da allora Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) è salito a bordo del progetto in veste di produttore ed interprete principale. Bene, a distanza di qualche anno (forse qualcuno in più) qualcosa inizia a muoversi. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, James Bobin avrebbe ottenuto la regia del film ispirato a Dragon’s Lair. Bobin, dal canto suo, viene dall’esperienza in casa Disney con The Muppets e Muppets Most Wanted, pertanto sembrerebbe il regista giusto per portare al cinema un film con contenuti magici, draghi ed eroi abbastanza particolari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dragon’s Lair | James Bobin verso la regia del film

