Dragon Trainer Mason Thames commenta la scena più disgustosa | Ho quasi vomitato

Mason Thames, star della versione live action di Dragon Trainer, ha condiviso un commento che fa rabbrividire: una scena particolarmente disturbante del film gli ha quasi fatto perdere la cena. Nonostante il successo nel catturare la magia dell'originale DreamWorks, questa sequenza ha lasciato il protagonista letteralmente senza parole. Scopriamo insieme quale scena ha suscitato tanto disgusto e perché ha diviso i fan tra ammirazione e shock.

La star della versione live action del film animato DreamWorks, diretto da Dean DeBlois, ha commentato una sequenza terribile del film. Il live action di Dragon Trainer è riuscito nell'impresa di ricreare la stessa magia di alcuni dei momenti topici del film d'animazione DreamWorks di Dean DeBlois. Tra le varie scene ricreate anche nel live action ce n'è una in particolare che il protagonista, Mason Thames, ritiene sia la scena più disgustosa di tutto il film. La scena più disgustosa di Dragon Trainer Si tratta della sequenza in cui Hiccup (Thames) porta al drago Sdentato un pesce come offerta di pace, che il drago rigurgita per condividerlo con il suo nuovo amico, come gesto d'amicizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer, Mason Thames commenta la scena più disgustosa: "Ho quasi vomitato"

