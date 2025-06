Dovizioso continua con Yamaha fino al 2027 Lo vuole Quartararo

Dovizioso, campione di talento e passione, conferma il suo legame con Yamaha fino al 2027, con l’attenzione speciale di Quartararo, che desidera la sua presenza come collaudatore e consulente. Dopo il ritiro nel 2022, il pilota italiano continua a contribuire al successo del team, portando esperienza e competenza nei test di Aragon. Una collaborazione che promette grandi emozioni e innovazioni nel mondo delle due ruote.

Il pilota, che si è ritirato nel 2022, proseguirà la sua collaborazione con il marchio giapponese nel doppio ruolo di collaudatore e consulente. Come chiesto dal francese dopo i test di Aragon.

