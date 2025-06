Dove vedere in tv Italia-Thailandia oggi Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley femminile, non puoi perderti la sfida tra Italia e Thailandia valida per la Nations League 2025! Il match si svolgerà giovedì 19 giugno alle ore 11.00 a Hong Kong, offrendo agli spettatori italiani un'occasione imperdibile di tifare le azzurre in diretta streaming e in TV. Scopri dove e come seguire questa partita decisiva per le sorti del torneo e non perdere nemmeno un momento di questa emozionante avventura.

Dopo aver aperto la seconda settimana della Nations League di volley femminile fronteggiando la Bulgaria, l’Italia proseguirà la propria avventura a Hong Kong (Cina) affrontando la Thailandia: l’appuntamento è per giovedì 19 giugno (ore 11.00), le azzurre partiranno con i favori del pronostico e andranno a caccia di una vittoria cruciale per la qualificazione alla Final Eight, ma non dovranno sottovalutare un avversario che potrebbe creare diversi grattacapi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-THAILANDIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 11.00 Si tratta del primo confronto in salsa asiatico, atto d’apertura di un trittico che nei prossimi giorni proporrà le sfide decisamente più probanti con Giappone e Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Thailandia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

