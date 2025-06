Dove vedere in tv Italia-Giappone Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley femminile e vuoi seguire in diretta l’emozionante sfida tra Italia e Giappone alla Nations League 2025, non perdere le info su orari, programmi e streaming. Dopo una settimana ricca di soddisfazioni, le campionesse olimpiche si preparano a sfidare un avversario di assoluto livello. Scopri dove vedere questa partita imperdibile e come seguirla in modo semplice e coinvolgente!

Dopo aver aperto la seconda settimana della Nations League di volley femminile con una vittoria sulla Bulgaria e aver fronteggiato la Thailandia nel secondo incontro, l’Italia proseguirà la propria avventura a Hong Kong (Cina) affrontando il Giappone: l’appuntamento è per venerdì 20 giugno (ore 14.30), si preannuncia una partita di grande caratura tecnica e in cui le Campionesse Olimpiche saranno chiamate ad alzare l’asticella visto il gioco di livello delle avversarie. Si tratta del secondo confronto in salsa asiatica, preludio all’appuntamento di chiusura contro la Cina padrona di casa. A guidare il sestetto del CT Julio Velasco saranno la bomber Paola Egonu, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, le schiacciatrici Alice Degradi e Loveth Omoruyi, il libero Monica De Gennaro, in cabina di regia verrà schierata Carlotta Cambi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Giappone, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

