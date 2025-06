Dove vedere in tv Cobolli-Zverev ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Se vuoi seguire in diretta l'emozionante sfida tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev nei quarti di finale dell'ATP Halle 2025, scopri dove vederla in TV, gli orari, il programma e lo streaming. Domani, venerdì 20 giugno, il talento romano si confronta con il numero 3 del mondo su un campo di erba che promette spettacolo. Non perdere questa occasione di vivere un match ricco di passione e adrenalina, perché ogni punto conta!

Domani, venerdì 20 giugno, Flavio Cobolli affronterĂ Alexander Zverev nei quarti di finale dell'ATP500 di Halle (Germania). Sull'erba tedesca, il romano dovrĂ affrontare un ostacolo molto complicato, dal momento che il tedesco è il n.3 del ranking e si sta esprimendo piuttosto bene su questa superficie, citando anche la finale raggiuta la settimana a Stoccarda. Cobolli, da par suo, ha dimostrato grandi doti di combattente. Nelle due partite vinte finora in questo evento, ovvero contro il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Denis Shapovalov, il romano è riuscito a prevalere nel tie-break decisivo del terzo set, con coraggio e decisione.

