Dottoressa di Cuba risponde alla campagna dell' Ulss 3 Ora segue 1.230 pazienti a Campalto

Italia, dove ha deciso di mettere le sue competenze al servizio della comunità. Ora, la dottoressa Cuba risponde con passione e dedizione alla campagna dell'ULSS 3, seguendo oltre 1.200 pazienti a Campalto. La sua esperienza internazionale e il cuore aperto sono un prezioso patrimonio per la nostra sanità, dimostrando che l’impegno e la professionalità non hanno confini. Una testimonianza viva di come l’amore per il proprio lavoro possa fare la differenza.

Tre anni come medico di base a Cuba, tra L'Avana - sua città natale - e Guantanamo, dove si laurea in Medicina a 24 anni, nel 2017. Segue più di duemila pazienti e per loro si divide tra visite ambulatoriali, domiciliari e turni di guardia medica. Poi, il desiderio di una nuova vita la porta in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Dottoressa di Cuba risponde alla campagna dell'Ulss 3. Ora segue 1.230 pazienti a Campalto

In questa notizia si parla di: cuba - segue - pazienti - dottoressa

Da L’Avana a Venezia: Yaimaris nuova dottoressa di famiglia con la Campagna medici Anni Novanta. Della sua infanzia a L’Avana, Tamayo Santana Yaimaris ricorda che se fosse guarita dalla sua malattia avrebbe fatto il medico. Così è. Guarsce e diventa m Vai su Facebook

Dottoressa di Cuba risponde alla campagna dell'Ulss 3. Ora segue 1.230 pazienti a Campalto; Tamayo Santana Yaimaris, da Cuba a Venezia per lavorare come medico di base: così ha coronato il suo sogno; LA Comunità Terapeutica Internazionale Villa El Quinqué.

Dottoressa di Cuba risponde alla campagna dell'Ulss 3. Ora segue 1.230 pazienti a Campalto - Nel 2023 invia la propria candidatura, e da quel momento, seguita dall'azienda sanitaria, inizia l'iter per il riconoscimento del suo titolo di lau ... Da veneziatoday.it

Tamayo Santana Yaimaris, da Cuba a Venezia per lavorare come medico di base: così ha coronato il suo sogno - Tamayo Santana Yaimaris, 32enne cubana, è l'ultimo dei medici di famiglia assunti nell'Ulss 3 veneziana nell'ambito della campagna di reclutamento internazionale ... Scrive msn.com