Doppio intreccio Napoli-Milan | C’è anche Osimhen

Il calciomercato infiamma Napoli e Milan, con un doppio intreccio che vede coinvolto anche Osimhen. Dopo le voci di un possibile passaggio del centravanti nigeriano, il centrocampo delle trattative si fa sempre più intricato, tra smentite e rumors. Mentre Allegri conferma la sua permanenza al Napoli, i rossoneri pianificano strategie per mettere le mani sul grande talento partenopeo. Il mercato è appena esploso: scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni.

Rossoneri e azzurri al centro di intrighi di mercato: nel mezzo c'è anche il centravanti nigeriano Come qualche anno fa per la Juventus, sembrava che Massimiliano Allegri dovesse ereditare il posto di Antonio Conte anche alla guida del Napoli. Così invece non è stato. Milan su Osimhen: intrighi di mercato con il Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico salentino ha annunciato la sua permanenza in Campania e il livornese, dopo oltre dieci anni, è tornato a sedere sulla panchina del Milan. Una sfida importante per entrambi, con il primo desideroso di ripetersi e il secondo voglioso di rilanciare sé stesso e il club rossonero.