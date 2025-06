Doppio intervento del Soccorso alpino in montagna | in val Resia e a Tarvisio

Due interventi di soccorso in montagna hanno messo alla prova il coraggio del Soccorso alpino in Friuli Venezia Giulia. In Val Resia e a Tarvisio, i volontari sono intervenuti per aiutare escursionisti in difficoltà, dimostrando ancora una volta l'importanza della preparazione e del senso di solidarietà. La montagna, affascinante ma imprevedibile, richiede sempre attenzione: ecco perché il loro lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Doppia chiamata per il Soccorso alpino in Friuli Venezia Giulia, impegnato ieri in due distinti interventi per escursionisti in difficolt√†: uno sul Monte Guarda, in val Resia, l'altro sulla cresta della Ponza di Mezzo, nel Tarvisiano. Val Resia: minorenne con problemi al ginocchio sul Monte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ¬© Udinetoday.it - Doppio intervento del Soccorso alpino in montagna: in val Resia e a Tarvisio

