Doppietta Kolo Muani | tutto troppo facile per i bianconeri l’attaccante francese cala il poker nel primo tempo di Al Ain Juve – VIDEO

Una partenza travolgente quella della Juventus nel debutto al Mondiale per Club: la doppietta di Kolo Muani nel primo tempo ha lasciato il pubblico senza fiato, portando i bianconeri a un vantaggio schiacciante di 4-0. La facilità con cui l’attaccante francese ha segnato dimostra una solidità evidente e un’atmosfera di fiducia crescente. Il match si preannuncia entusiasmante e promette grandi sorprese per il prosieguo della competizione.

Doppietta Kolo Muani, è 4-0 al termine del primo tempo di Al Ain Juve. La rete firmata dal centravanti francese – VIDEO. Termina 4-0 il primo tempo di Al Ain Juve, il match d'esordio per la squadra di Tudor al Mondiale per Club. Tutto troppo facile per i bianconeri, che nel recupero trovano anche la doppietta personale di Randal Kolo Muani. Lancio lungo di Thuram ed il francese non sbaglia: Queste le immagini della rete del poker di Kolo Muani.