Doppietta Juve e regalo a Tudor | si chiude per meno di 30 milioni

La Juventus inaugura il Mondiale per Club con una vittoria schiacciante, trascinata da un tridente eccezionale e una prestazione stellare. Le doppiette di Muani e Conceicao, insieme al gol di Yildiz, mettono in luce il talento e la determinazione della squadra, mentre il mercato si prepara a rafforzare ulteriormente i suoi big con investimenti sotto i 30 milioni. La Juve ha già dimostrato di essere pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi, e il meglio deve ancora arrivare.

La Juventus inizia con una goleada l'avventura al Mondiale per Club e lavora sul mercato per blindare i suoi big Show della Juventus all'esordio al Mondiale per Club, con il tridente di Igor Tudor sugli scudi. La 'Vecchia Signora' surclassa il malcapitato Al Ain grazie alle doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre al sigillo di Kenan Yildiz. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it In attesa dei movimenti sul mercato la Juve riparte dai suoi attaccanti, letali e implacabili al battessimo nella competizione iridata negli Stati Uniti. Yildiz ha messo in ghiaccio la contesa con una zampata da fuori area, con il numero 10 turco sempre di più centro nevralgico della formazione bianconera.

Kolo Muani lancia due messaggi a Tudor: è lui l’attaccante da cui la Juve deve ripartire nel suo processo di ricostruzione! La sua doppietta contro l’Al Ain al Mondiale per Club fa trasparire diversi valori - Kolo Muani si fa strada nel cuore della Juventus, lanciando due messaggi chiari a Tudor: lui è il vero punto di riferimento offensivo su cui riporre le speranze per il futuro.

