Doppietta Conceicao ancora Chico! La Juve dilaga contro l’Al Ain | il VIDEO della bellissima rete a rientrare del portoghese

La Juventus scoppietta in campo con un'altra prestazione sensazionale, grazie alla doppietta di Conceicao, il gioiellino portoghese. La squadra bianconera dilaga contro l’Al Ain, lasciando tutti a bocca aperta con giocate di classe e determinazione. La rete spettacolare di Chico è solo l’inizio di una serata memorabile. Prepariamoci a rivivere i momenti più emozionanti di questa cavalcata trionfale, perché il meglio deve ancora venire.

Doppietta Conceicao, ancora Chico! La Juve dilaga contro l’Al Ain: il VIDEO della rete segnata dal portoghese. La Juventus non si ferma più e continua a dominare contro l’Al Ain nel match d’esordio del Mondiale per Club. Stavolta è ancora Francisco Conceicao a lasciare il segno con una giocata di grande classe. Nosso Francisco Conceição tá jogando para um caralho rapaziada pic.twitter.comffZS14x4cL — CR7 Brasil (@CR7Brasil) June 19, 2025 L’azione parte fluida, con i bianconeri che avanzano rapidi e servono il portoghese sulla destra: due finte secche a rientrare, poi il sinistro a giro che si infila preciso sul secondo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Doppietta Conceicao, ancora Chico! La Juve dilaga contro l’Al Ain: il VIDEO della bellissima rete a rientrare del portoghese

In questa notizia si parla di: conceicao - chico - juve - dilaga

Mercato Milan: spunta ‘Chico’ Conceicao, il “figlio d’arte” che piace ai rossoneri - Il mercato del Milan si infiamma con una novità che fa sognare i tifosi: spunta il giovane talento Francisco Conceicao, figlio d’arte e promessa di grande futuro.

Juventus, Conceição è l’uomo in più: decisa la data del suo futuro - Come Chico Conceição, fantasista classe 2003 in prestito dal Porto, potrebbe riconquistare la fiducia della Juventus. Riporta msn.com

Juve, Chico Conceiçao: “Come CR7 ho voglia di migliorare. Sono fiero di mio papà, ma non paragonatemi a lui” - Ma dai paragoni non si lascia distrarre: « Sicuramente i paragoni con mio padre ci sono ma non ascolto ... Riporta msn.com