Le nuove condanne nell'ambito dell'indagine Doppia Curva scuotono ancora di più il mondo dello sport e della cronaca. Christian Rosiello, ex guardia del corpo di Fedez, ha ricevuto una condanna a 4 anni, segnando un’importante svolta nel procedimento giudiziario. Proseguono le sentenze per altri protagonisti coinvolti, mentre il Milan si costituisce parte civile. Una pagina che mette in luce le ombre che ancora gravano sulle tifoserie e sui club.

Proseguono le condanne legate all’indagine Doppia curva, dopo il verdetto di martedì 17 giugno per i principali imputati, il tribunale ha stabilito le pene anche per altri tre ultrà: Christian Rosiello, già noto per essere stato guardia del corpo di Fedez, è stato condannato a 4 anni, Francesco Lucci, fratello di Luca – ritenuto tra i vertici del gruppo – a 5 anni e 6 mesi; Riccardo Bonissi a 3 anni e 8 mesi. Il Milan, costituitosi parte civile, riceverà una provvisionale di 40 mila euro. Le richieste dell’accusa, rappresentata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, erano più elevate: rispettivamente 6 anni e 10 mesi per Lucci, 4 anni e 10 mesi per gli altri due. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Doppia curva, le nuove condanne: 4 anni per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello

