Doppia Curva altre tre condanne tra gli ultrà del Milan | quattro anni di carcere a Christian Rosiello ex bodyguard di Fedez

Nel cuore di Milano, la saga degli ultrà prende una piega ancora più severa: altre tre condanne sono state emesse nella vicenda “Doppia Curva”. Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez e figura di spicco nel mondo ultras del Milan, dovrà scontare quattro anni e 20 giorni di carcere. La sentenza segna un capitolo importante in un'indagine che continua a mettere sotto i riflettori i retroscena di ambienti spesso oscuri.

Christian Rosiello, ultrà del Milan ed ex bodyguard di Fedez, è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione. La decisione dei giudici milanesi è arrivata nell’ambito del secondo processo abbreviato, con al centro l’accusa di associazione a delinquere, scaturito dall’ inchiesta «doppia curva» della procura meneghina sugli ambienti ultrà di Inter e Milan. La sesta sezione penale ha condannato anche Francesco Lucci – fratello di Luca Lucci, ex leader della Curva Sud rossonera – a 5 anni e 6 mesi, e Riccardo Bonissi a 3 anni e 8 mesi. Risarcimenti per Milan e Lega Serie A. Oltre alla reclusione, i tre ultrà milanisti sono stati condannati a risarcire per danni patrimoniali e di immagine le parti civili, ossia la Lega Serie A e il Milan. 🔗 Leggi su Open.online