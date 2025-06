Dopo trent’anni di carriera Elisa debutta a San Siro | tre di musica sostenibilità e emozioni condivise con Jovanotti Giorgia e Cremonini

Dopo trent’anni di successi, Elisa ha fatto il suo grande debutto a San Siro, conquistando il pubblico con emozioni autentiche e un messaggio di sostenibilità. Un concerto epico, tra musica, emozioni condivise e ospiti d’eccezione come Jovanotti, Giorgia e Cremonini, che hanno reso questa serata indimenticabile. Una celebrazione della musica italiana e della passione che ci unisce, dimostrando che i sogni possono diventare realtà quando si segue il cuore.

D opo trent’anni di carriera Elisa è arrivata a San Siro e l’ha conquistato. « Avevo tanta paura di questo giorno, invece è la cosa più bella che mi sia mai capitata », ha confessato emozionata all’inizio del concerto. Tre ore di musica davanti a 54mila persone, un viaggio in tre atti che racchiude tutta la sua carriera: tra hit del passato e del presente e con un serie di ospiti speciali che rappresentano il cuore della musica italiana: Jovanotti, Giorgia, Cesare Cremonini, Giuliano Sangiorgi, Dardust, Ligabue. In un colpo solo, la scena pop italiana riunita sullo stesso palco. Elisa tinge di verde San Siro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo trent’anni di carriera, Elisa debutta a San Siro: tre di musica, sostenibilità e emozioni condivise con Jovanotti, Giorgia e Cremonini

