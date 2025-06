Dopo il referendum il Pd sale nei sondaggi crollano Lega e M5S

Dopo il referendum, i sondaggi rivelano un panorama politico in rapido mutamento: il PD guadagna terreno, mentre Lega e M5S registrano un calo significativo. Un timido segnale positivo per la sinistra di Elly Schlein e un elemento di stabilità per Giorgia Meloni. La nuova Supermedia di YouTrend offre uno sguardo prezioso sulle tendenze emergenti, evidenziando come gli elettori stiano riorientando le proprie preferenze in un clima di incertezza e speranze di rinnovamento. Avanza così un nuovo capitolo della politica italiana.

Un timido segnale positivo per la sinistra di Elly Schlein e di stabilitĂ per Giorgia Meloni. La nuova Supermedia dei sondaggi politici, elaborata da YouTrend fotografa uno spaccato utile per valutare come si stiano riorientando i consensi dell’elettorato dopo le ultime consultazioni. Avanza. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dopo il referendum il Pd sale nei sondaggi, crollano Lega e M5S

