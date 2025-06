Dopo il Green Deal arriva il Patto per l’industria pulita | cosa prevede la nuova strategia verde Ue che ha messo d’accordo tutti

Dopo il successo del Green Deal, arriva il nuovo impulso con il Patto per l’industria pulita, la strategia verde UE che ha suscitato consenso unanime. Giovedì 19 giugno, a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato il Clean Industrial Deal, un ambizioso progetto volto a promuovere la sostenibilità e guidare le imprese pesanti verso un futuro a zero emissioni. Questa decisione segna l’inizio di una rivoluzione verde che cambierà le regole del gioco industriale in Europa.

Comincia a prendere corpo la fase due dell’agenda verde europea. Giovedì 19 giugno, a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato il Clean Industrial Deal, l’ambizioso «Patto per l’energia pulita» che mira a rilanciare gli obiettivi di sostenibilità del Vecchio Continente e accompagnare le imprese – in particolare quelle che operano nell’ industria pesante – nel percorso verso le zero emissioni. Il via libera dell’eurocamera è arrivato a larga maggioranza – 381 voti favorevoli, 173 contrari e 13 astenuti – e ha compiuto una sorta di miracolo politico: ottenere il sostegno sia dei Verdi sia degli eurodeputati di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

