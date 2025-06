Dopo i telefoni anche le auto | ecco Stelato S9 la prima station wagon di Huawei

Dopo aver conquistato i nostri pollici con smartphone all’avanguardia, Huawei si lancia nel mondo delle quattro ruote con Stelato S9, la prima station wagon firmata Huawei. Un passo deciso nel settore automotive, frutto della collaborazione con l’Harmony Intelligent Mobility Alliance (Hima). Questa alleanza, nata nel 2023, combina il know-how tecnologico e innovativo per rivoluzionare il modo di guidare. In un mondo che corre veloce, Huawei dimostra che l’innovazione non si ferma mai.

Huawei non si ferma più. Dopo aver rivoluzionato il mondo degli smartphone il colosso di Shenzhen sta facendo altrettanto anche nel settore dell'automotive. Inizia infatti ad essere consistente la lista di vetture sfornate dall' Harmony Intelligent Mobility Alliance (Hima), l'alleanza automobilistica lanciata nel 2023 proprio da Huawei e guidata dall'azienda attiva nel campo delle telecomunicazioni. Un'alleanza che comprende il know how tecnologico dell'azienda fondata da Ren?Zhengfei e quello tecnico di cinque brand automobilistici cinesi: Aito (marchio della casa Seres Group), Luxeed (Chery), Stelato (Baic BluePark), Maextro (Jac Group) e Saic (Saic Motor).

