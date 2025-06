Donnarumma Juve | prima svolta nella trattativa per il rinnovo col Psg! Cosa è successo al portiere seguito dai bianconeri rivelazione importante

La trattativa tra Gianluigi Donnarumma e il PSG prende una piega decisiva: i primi segnali di un possibile rinnovo si fanno strada, lasciando intravedere una svolta importante. Dopo mesi di voci e rumors, il portiere, seguito con attenzione dalla Juventus, potrebbe presto cambiare rotta e restare in Francia. Ecco tutti i dettagli di questa fase cruciale che potrebbe cambiare le sorti del futuro di Gigio.

Donnarumma Juve: arrivano i primi sviluppi nella trattativa per il rinnovo col Psg! Cosa è successo al portiere accostato ai bianconeri. Il futuro di Gianluigi "Gigio" Donnarumma a Parigi è al centro di una trattativa delicata, entrata nel vivo nelle ultime ore. Si è tenuto, infatti, il primo incontro ufficiale tra la dirigenza del Paris Saint-Germain e l'entourage del portiere, guidato dal suo agente Enzo Raiola, per discutere del prolungamento del contratto. Sebbene le parti si siano aggiornate e i dialoghi siano ora ufficialmente ripresi, non è stato ancora raggiunto un accordo. Lo scrive Fabrizio Romano.

