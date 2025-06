Donnarumma Inter si allontana il ritorno in Italia per il portiere | il motivo

Donnarumma Inter si allontana: il sogno di rivederlo in Italia svanisce, almeno per ora. Secondo Sky Sport, il portiere del PSG sta discutendo con i parigini per il rinnovo, raffreddando le speranze di un suo ritorno in Serie A. La sua carriera internazionale continua sotto la Tour Eiffel, mentre i tifosi italiani dovranno attendere ancora prima di rivederlo in maglia nerazzurra. Ma quali saranno i prossimi passi?

Donnarumma Inter, si allontana il ritorno del classe 1999 in Italia. Primi contatti con il PSG per il rinnovo di contratto: i dettagli di Sky Sport. Si era vociferato di un possibile ritorno in Italia, ma Gigio Donnarumma sembra destinato a rimanere un calciatore del PSG. Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2026 e, fino questo momento, non si erano registrati passi decisi dei francesi. Tra le tante squadre sul portierone classe 1999 anche l’ Inter, che sembrava molto interessata. Trame di mercato, però, che sembrano destinate a sfumare definitivamente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la società del presidente Al-Khelaifi si sarebbe finalmente mossa per il prolungamento del contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma Inter, si allontana il ritorno in Italia per il portiere: il motivo

In questa notizia si parla di: ritorno - italia - donnarumma - inter

Cosa farà Nuclitalia, la neonata società per il ritorno al nucleare in Italia - Nuclitalia, la nuova società per il rilancio del nucleare in Italia, è il frutto della collaborazione tra Ansaldo Energia, Leonardo ed Enel, quest’ultima detentrice della maggioranza.

? Enzo Raiola a Radio Sportiva: "Mai escluso un ritorno di Donnarumma al Milan. È giovane, devo 'spremere' ancora per 10 anni! In Italia però manca un progetto forte, a parte l'Inter. Milan e Juve in riorganizzazione. Ma nella vita… mai dire mai." Vai su X

Donnarumma para tutto, anche i sogni dell’Inter: prossimo trofeo tra le mani il Pallone d’oro? Per una squadra italiana che piange c’è un calciatore azzurro che esulta. Gigio Donnarumma sblocca un altro livello nella sua carriera e con la squadra di clu Vai su Facebook

Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: Escludo un ritorno in Italia a breve. Cosa filtra sul rinnovo col PSG; Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: Escludo un ritorno in Italia a breve. Cosa filtra sul rinnovo col PSG; Raiola prova a fermare i rumors: Escludo un ritorno di Donnarumma in Italia nel breve termine.

Donnarumma tra il PSG e il ritorno in Italia! L’Inter spera in 2 fattori - Gianluigi Donnarumma rappresenta uno dei pilastri del PSG di Luis Enrique, squadra schiacciasassi che ha dominato ogni competizione disputata in questa - Lo riporta inter-news.it

Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: "Escludo un ritorno in Italia a breve". Cosa filtra sul rinnovo col PSG - Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha smentito le voci di un possibile ritorno in Serie A del portiere italiano nel breve termine. Come scrive msn.com