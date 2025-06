Donnarumma è davvero un elemento essenziale per il Psg? Le statistiche dicono di sì So Foot

Gigio Donnarumma, l’incredibile portiere del PSG, continua a suscitare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori: è davvero un elemento imprescindibile per il club campione d’Europa? Le statistiche di So Foot ci invitano a riflettere sulla sua reale importanza e sul futuro che si prospetta. Ma una cosa è certa: nel mondo del calcio, le opinioni possono cambiare in un attimo. E tu, cosa ne pensi?

Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il suo contratto col Psg. E So Foot si chiede se il portiere italiano sia davvero così indispensabile per il club campione d’Europa. Donnarumma è davvero un elemento essenziale per il Psg?. Il portale francese scrive: Donnarumma è davvero insostituibile? Essere tifosi significa anche permetterti di avere opinioni forti sui giocatori del tuo club e dover ammettere a posteriori che ti sei sbagliato. I tifosi del Psg hanno elogiato in questa stagione Gianluigi Donnarumma. Criticato in tutto il mondo dopo un inizio mediocre, il portiere italiano ha messo tutti d’accordo spazzando via la concorrenza di Matveï Safonov con un capovolgimento di fronti e facendo salvataggi cruciali nel momento più importante della stagione del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma è davvero un elemento essenziale per il Psg? Le statistiche dicono di sì (So Foot)

