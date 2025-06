Donna senza vita trovata nelle acque del Noce

Una tragica scoperta scuote Monclassico, nel cuore delle Valli di Non: una donna senza vita è stata trovata questa mattina nel torrente Noce. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha suscitato grande scalpore e domande. Le autorità stanno indagando per fare luce su questa triste vicenda, che rimane un giallo ancora tutto da risolvere. La comunità aspetta risposte e giustizia, nell’attesa di scoprire cosa si nasconde dietro questa drammatica perdita.

È un giallo la vicenda della donna che questa mattina, giovedì 19 giugno, è stata trovata priva di vita dentro le acque del torrente Noce. Il fatto è accaduto a Monclassico, territorio comunale di Dimaro Folgarida: il corpo della donna – le cui generalità al momento sono ancora ignote, si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Donna senza vita trovata nelle acque del Noce

In questa notizia si parla di: donna - vita - trovata - acque

Otranto, 80enne spara alla moglie poi si toglie la vita. La donna è gravissima - Un tragico episodio si è verificato questa mattina a Otranto, in Puglia, dove un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie, colpendola gravemente, per poi togliersi la vita.

Tragedia tra le acque. Una donna trovata morta all’alba. Indagini in corso: tutte le ipotesi ancora aperte Vai su Facebook

? Giallo in valle: donna senza vita trovata nelle acque del Noce; Tragedia sul lago di Como: corpo di una donna trovato senza vita nelle acque; Donna trovata morta nel fiume Serio: è stata disposta l'autopsia sul corpo, si indaga sulla sua identità.

Trovato corpo senza vita di una donna nel fiume Noce a Monclassico, indagini in corso - Una donna tra i 40 e i 50 anni è stata trovata morta nel fiume Noce a Monclassico, Trentino; carabinieri di Malè indagano sulle cause e sull’identità in attesa dell’autopsia. Da gaeta.it

Monclassico, elisoccorso e sommozzatori in azione: identificata la donna recuperata dal fiume Noce - Indagini in corso per risalire alla sua identità ... Riporta lavocedelnordest.eu