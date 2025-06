Donna finisce in ospedale a Bolzano dopo essere stata aggredita dall' ex la folle richiesta dell' uomo

Una drammatica escalation di violenza scuote Bolzano: una donna finisce in ospedale dopo un'aggressione da parte del suo ex, mentre un cittadino tunisino è stato arrestato per aver aggredito l’ex compagna, violando il divieto di avvicinamento. Questi episodi sottolineano la necessità di affrontare con fermezza i casi di violenza domestica, proteggendo le vittime e rafforzando le leggi a tutela della sicurezza di tutti.

BOLZANO. Un uomo di 34 anni, marocchino, con vari precedenti, è stato arrestato dalla polizia a Bolzano con l’accusa di rapina nei confronti della compagna. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di venerdì 6 giugno. La Sala Operativa della Questura di Bolz Vai su Facebook

Bolzano: viola il divieto di avvicinamento e picchia l’ex compagna - La donna, a seguito delle percosse ricevute, è stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni al volto guaribili in dieci giorni ... Scrive altoadige.it