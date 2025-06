Donna e figlia morte a Villa Pamphili le parole vergognose di Francis Kaufmann sull’Italia

Un oscuro enigma ha scosso l’Italia, svelando un uomo dalle mille identità e promesse non mantenute, coinvolto in un tragico caso di cronaca nera a Villa Pamphili. Francis Kaufmann, alias Rexal Ford e Matteo Capozzi, si nascondeva dietro un volto apparentemente innocuo, ma dietro la sua maschera si celavano progetti mai realizzati e parole vergognose. La verità, ora, emerge con forza, e il suo mistero si svela fino al cuore di una vicenda drammatica.

Si faceva chiamare Rexal Ford quando prometteva set cinematografici e parlava di progetti artistici mai realizzati, Matteo Capozzi quando si trattava di affittare barche o ottenere nuove identità a Viterbo e in Sicilia. Ma in realtà, all'anagrafe americana, risulterebbe essere Francis Kaufmann. Un uomo dall'aspetto insospettabile, quarantasei anni, modi garbati e voce educata, che si è mosso nell'ombra tra isole e capitali europee fino a quando non è stato braccato in Grecia, nascosto tra i turisti, mentre si preparava a lasciare il Paese su un catamarano. Apparentemente solo un nomade digitale con la passione per l'arte e il cinema, in realtà un fuggitivo sotto accusa per uno dei più orribili delitti che Roma ricordi negli ultimi anni: l'uccisione di una donna dell'Est, ancora da identificare ufficialmente, e della loro bambina, ritrovate nude e senza vita a Villa Pamphili, il 7 giugno scorso.