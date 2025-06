Donkey Kong Bananza in azione nel Direct di Nintendo

Preparati a immergerti in un’epica avventura con Donkey Kong Bananza, il nuovo capitolo che promette di conquistare i fan di tutto il mondo. Con una grafica mozzafiato e meccaniche innovative, il titolo porta il leggendario gorilla nel cuore di un mondo sotterraneo ricco di sfide e sorprese. Non perdere l’appuntamento: il 17 luglio su Nintendo Switch 2, l’azione più frizzante ti aspetta!

Il leggendario gorilla è pronto a tornare protagonista con Donkey Kong Bananza, il nuovo platform 3D annunciato oggi durante il Donkey Kong Bananza Direct. In uscita il 17 luglio in esclusiva per Nintendo Switch 2, il titolo promette un’avventura spaccatutto ad alto tasso di umorismo, creatività e frenesia. Ambientato nelle profondità di un misterioso mondo sotterraneo, il gioco mescola esplorazione, trasformazioni musicali e gioco cooperativo, introducendo anche una sorprendente co-protagonista: Pauline. Una nuova avventura tra banane d’oro, canzoni e distruzione. Tutto inizia su Lingottisola, dove Donkey Kong scopre l’esistenza delle banane d’oro. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Donkey Kong Bananza in azione nel Direct di Nintendo

In questa notizia si parla di: donkey - kong - bananza - direct

Donkey Kong Bananza, è stato annunciato il Direct dedicato con data ed orario - Se sei un appassionato di giochi e non vedi l'ora di scoprire tutte le novità su Donkey Kong Bananza, segnati questa data: mercoledì 18 giugno alle ore 15:00.

Donkey Kong Bananza: Tutte Le Novità Del Direct, Da Pauline Alle Trasformazioni! Donkey Kong è tornato, ed è più potente che mai! Durante l’ultimo Nintendo Direct abbiamo scoperto tantissime novità su Donkey Kong Bananza, il nuovo esclusivo per Ni Vai su Facebook

#DonkeyKongBananza: abilità, personaggi, nuove modalità e tanti altri nuovi dettagli dal #NintendoDirect dedicato Vai su X

Donkey Kong Bananza svelato in un lungo video dal Nintendo Direct: dettagli su gameplay, personaggi e altro; Dove vedere il Nintendo Direct con Donkey Kong Bananza in diretta; Donkey Kong Bananza: tutte le novità dal Nintendo Direct dedicato.

Donkey Kong Bananza per Switch 2 promette davvero bene: le novità del Direct - Il semaforo verde per Switch 2 è scattato da due settimane, e per ora la pista sul fronte first party è tutta di Mario kart World. hdblog.it scrive

Donkey Kong Bananza svelato in un lungo video dal Nintendo Direct: dettagli su gameplay, personaggi e altro - Rivediamo l'interno Nintendo Direct di oggi, 18 giugno, interamente dedicato a Donkey Kong Bananza, contenente tanti dettagli su gameplay, storia, personaggi e ambientazione del nuovo gioco per Ninten ... Come scrive msn.com