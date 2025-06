Donkey Kong Bananza è possibile giocare in multiplayer su Nintendo Switch 1 grazie a GameShare

Durante il Nintendo Direct del 18 giugno, è emersa una notizia sorprendente per gli appassionati: Donkey Kong Bananza, esclusiva per Nintendo Switch 2, sarà giocabile in multiplayer cooperativo anche su Nintendo Switch 1 grazie alla funzione GameShare. Questa novità apre nuove frontiere di divertimento condiviso e dimostra come Nintendo continui a innovare nel suo ecosistema. Scopriamo insieme come questa funzionalità rivoluzionaria cambierà l’esperienza di gioco!

Durante l’ultimo Nintendo Direct del 18 giugno è arrivata una notizia che ha sorpreso molti fan della grande N: Donkey Kong Bananza, pur essendo un’esclusiva per Nintendo Switch 2, potrà essere giocato in multiplayer cooperativo anche su Nintendo Switch 1, grazie alla funzione GameShare. Una possibilità questa inaspettata ma perfettamente coerente con le potenzialità offerte dal nuovo ecosistema Nintendo. Come abbiamo scoperto nel Direct dedicato alla nuova esclusiva Switch 2, la modalità cooperativa di Donkey Kong Bananza consente a due giocatori di affrontare l’avventura insieme: uno nei panni del celebre Donkey Kong e l’altro in quelli di Pauline, la co-protagonista rivelata attraverso un vero e proprio colpo di scena durante la presentazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, è possibile giocare in multiplayer su Nintendo Switch 1 grazie a GameShare

Nintendo ha svelato, tra le varie caratteristiche di Donkey Kong Bananza, il fatto che consente di essere giocato in multiplayer cooperativo attraverso GameShare, anche su Switch 1.

