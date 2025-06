donald trump accoglie la juventus alla casa bianca e i giocatori bianconeri sono sconvolti video

Impossibile ignorare il peso di Donald Trump nel panorama internazionale: tra incontri imprevisti e dichiarazioni shock, il suo ultimo gesto ha lasciato tutti senza parole. Quando meno te lo aspetti, l’ex presidente trasforma un semplice evento in un palcoscenico per questioni geopolitiche e strategie di potere. E così, mentre la Juventus si gode l’ospitalità alla Casa Bianca, il mondo resta con il fiato sospeso, chiedendosi quali siano le vere intenzioni dietro questo incontro inatteso...

Che Donald Trump sia impossibile da arginare è ormai chiaro. Eppure, ogni giorno tocca nuove vette di protagonismo. Nelle scorse ore, quando è sempre piĂą forte la possibilitĂ che gli USA affianchino Israele negli attacchi ai centri nucleari dell’Iran, il presidente americano ha accolto alla Casa Bianca la Juventus, a Washington per partecipare al Mondiale per Club. Un’occasione tecnicamente lieta che Trump ha “usato” per parlare di guerra davanti agli ospiti quanto mai imbarazzati. Surreale Trump che parla della necessitĂ di combattere in Iran forse per porre fine alla minaccia nucleare, con i giocatori della Juventus dietro di lui nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Cultweb.it