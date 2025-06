Dombrovskis | MOuno shock per economia

Il Commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, ha espresso preoccupazione per l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas, evidenziando come il conflitto tra Iran e Israele stia già influenzando i mercati energetici globali. Un nuovo shock potrebbe avere ripercussioni significative sull'economia europea, con possibili aumenti nei costi di produzione e inflazione. È essenziale monitorare attentamente gli sviluppi per proteggere la stabilità economica.

21.35 Il Commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis,al termine dell'Eurogruppo, ha parlato dei prezzi del petrolio e del gas che stanno aumentando. L'incontro "ha offerto l'opportunità di fare il punto anche sugli ultimi sviluppi geopolitici e sul loro impatto" globale.Il conflitto tra Iran e Israele "ha già provocato prezzi del petrolio e dell'energia più alti. Se persistono i rialzi, possono filtrare nei prezzi alla produzione e nelle bollette energetiche dell'Ue" provocando uno shock economico globale, ha detto Dombrovskis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

