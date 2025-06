Domani l’addio al ciclista investito in via Cavallotti

Domani alle 10:30, nella chiesa di Santa Maria Addolorata, si terranno i funerali di Franco Abba, il ciclista di 81 anni tragicamente investito in via Cavallotti. Un momento di cordoglio per ricordare un uomo appassionato di bicicletta e amato dalla comunità . La perdita di Franco lascia un vuoto in tutti noi, ma il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi gli era vicino.

Si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria Addolorata i funerali di Franco Abba, il ciclista di 81 anni che era stato investito domenica poco dopo mezzogiorno, mentre in sella alla sua bicicletta elettrica stava attraversando via Cavallotti a Lodi. L'uomo, subito dopo l'incidente, era stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono bastate le cure dei medici che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita e così martedì intorno alle 13 non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Alla guida della Renault Clio che domenica l'ha travolto a meno di un chilomentro dalla sua abitazione del Villaggio Fontana dell'omonimo quartiere del capoluogo, c'era un 87enne che si è subito fermato, sotto shock e che successivamente è stato accompagnato al Pronto soccorso di Lodi in forte stato di agitazione.

