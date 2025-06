Dodici sindaci del Sangro-Aventino chiedono di incontrare il Cda Sasi su strategia estiva e criticità

Dodici sindaci dell’area Sangro-Aventino si uniscono per chiedere un incontro con il nuovo Cda di Sasi Spa, mirato a discutere strategie estive e criticità che coinvolgono le comunità locali. Un segnale di forte volontà di collaborazione e dialogo per affrontare insieme le sfide del territorio, promuovendo soluzioni condivise e sostenibili. La loro iniziativa testimonia l’importanza di un confronto aperto e costruttivo per il bene di tutti i cittadini.

I sindaci di dodici Comuni dell’area Sangro-Aventino chiedono un incontro con il nuovo consiglio di amministrazione della Sasi spa, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo su temi di interesse comune. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Dodici sindaci del Sangro-Aventino chiedono di incontrare il Cda Sasi su strategia estiva e criticità

