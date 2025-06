Dodici capi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana giurano a Palazzo San Giorgio

Per me è sempre una forte emozione, non solo come sindaco ma anche come testimone di un impegno che garantisce sicurezza e affidabilità alle nostre ferrovie. Questi professionisti rappresentano il cuore pulsante di un sistema fondamentale per la mobilità italiana, e il loro giuramento rafforza la nostra fiducia in un futuro all'insegna dell’efficienza e dell’innovazione. È un momento di orgoglio che ci sprona a guardare avanti con speranza e determinazione.

La Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio ha ospitato il giuramento di dodici capi tecnici manutenzione infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana. All’evento ha partecipato il sindaco Giuseppe Falcomatà. "Per me è sempre una forte emozione, non solo come sindaco, ma anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dodici capi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana giurano a Palazzo San Giorgio

In questa notizia si parla di: dodici - capi - tecnici - rete

TERZO BINARIO - IL BELLO DELLA RETE - puntata del 16 giugno 2025 Nuovo appuntamento con “Terzo Binario. Il bello della rete”: ospiti della puntata di... Vai su Facebook

Reggio Calabria, giurano dodici nuovi capi tecnici RFI; Il 21 e 22 giugno a Lamezia Terme si terrà un incontra tra Associazione Famiglie Numerose, assemblea nazione e coordinatori del sud; Sopralluogo allo Stadio “Oreste Granillo” per i lavori sul nuovo impianto di illuminazione.

Cerimonia nella Sala dei Lampadari con la presenza del Sindaco Falcomatà: “tenete alto l’onore della città attraverso il vostro lavoro” - Cerimonia nella Sala dei Lampadari con la presenza del Sindaco Falcomatà: “tenete alto l’onore della città attraverso il vostro lavoro” ... Si legge su strettoweb.com

Rete Telecom, dopo i saggi arrivano i tecnici: ecco il “comitato del governo” - Non bastavano dodici esperti sull’Agenda Digitale, il governo di Enrico Letta crea anche un Comitato ristretto composto da tre tecnici ... Secondo ilfattoquotidiano.it