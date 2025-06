Docente morta dopo il concorso la deputata Irene Manzi la commemora in aula | Serve più attenzione per chi educa

La tragica scomparsa di Alessandra Casilli, docente precaria deceduta in un incidente stradale dopo aver affrontato l’esame orale del concorso, ha scosso l’intero settore scolastico. In Parlamento, la deputata Irene Manzi ha voluto rendere omaggio alla memoria di Alessandra, sottolineando l’urgenza di un’attenzione concreta e tempestiva verso il mondo dell’istruzione. Serve più impegno per proteggere chi ogni giorno si dedica con passione all’educazione delle future generazioni.

La morte improvvisa di Alessandra Casilli, docente precaria deceduta in un incidente stradale dopo l'orale del concorso docenti, ha suscitato profonda commozione tra studenti, colleghi e rappresentanti istituzionali. In Parlamento, la deputata Irene Manzi ha voluto rendere omaggio alla sua figura, chiedendo maggiore attenzione verso il mondo della scuola e una svolta concreta per garantire.

