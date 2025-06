Doccia fredda sulla scuola Diaz di Nerviano | resterà chiusa almeno due anni

Una notizia che scuote la comunità di Nerviano: la scuola Diaz di via Diaz chiuderà per almeno due anni, lasciando studenti e insegnanti senza sede. Una decisione necessaria per garantire la sicurezza e avviare un'importante riqualificazione dell'edificio, ma che comporta inevitabili disagi. Questa sfida rappresenta anche un’opportunità per ripensare l’educazione locale e trovare soluzioni innovative. Resta con noi per scoprire come si svilupperanno i prossimi mesi.

Nerviano (Milano), 19 giugno 2025 – Una riorganizzazione logistica importante attende la scuola di Nerviano a partire dal prossimo anno scolastico. La sede della scuola secondaria di primo grado di via Diaz è stata chiusa per motivi di sicurezza e resterà inagibile per almeno 24 mesi, in vista di un ampio intervento di riqualificazione. Questo comporterà un inevitabile spostamento temporaneo non solo per gli studenti della scuola secondaria, ma anche per quelli della scuola primaria, coinvolti a cascata nella redistribuzione degli spazi. Il Comune di Nerviano, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, ha avviato una fase di analisi per individuare le soluzioni più funzionali e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Doccia fredda sulla scuola Diaz di Nerviano: resterà chiusa almeno due anni

