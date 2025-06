dobbiamo parlare di drenaggio fiscale

Il drenaggio fiscale rappresenta un vero e proprio furto invisibile ai nostri occhi: con aumenti di stipendio o pensione, il nostro potere d'acquisto si diminuisce invece di crescere. Ogni anno, venticinque miliardi di euro di tasse vengono sottratti ingiustamente a lavoratori e pensionati, vittime di un meccanismo insidioso chiamato fiscal drag. È ora di smascherare questo inganno e chiedere un sistema più giusto e trasparente, perché...

Ci sono venticinque miliardi di euro di tasse che lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato e che invece non avrebbero dovuto pagare. Colpa del fiscal drag, drenaggio fiscale. Quel meccanismo per cui, anche se abbiamo ricevuto un aumento di stipendio o della pensione per compensare (almeno un po') l'inflazione, alla fine non ce ne siamo accorti nemmeno. Con più soldi in busta paga, anche le tasse da pagare sono aumentate. Nonostante, a causa dell'aumento dei prezzi, a conti fatti non siamo affatto diventati più ricchi. Le casse dello Stato ne hanno beneficiato, ma a spese dei lavoratori. Un sistema insidioso che alterà l'equità del sistema fiscale, come ha sottolineato anche il rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui il fiscal drag finisce per erodere gli stessi benefici del taglio del cuneo fiscale reso strutturale dal governo.