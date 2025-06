Djorkaeff | Chivu? Ciò di cui l’Inter aveva bisogno ciclo era finito

Yuri Djorkaeff, ex stella dell'Inter, analizza con passione il nuovo corso nerazzurro sotto la guida di Cristian Chivu, subentrato a Inzaghi. Con la sua esperienza internazionale, Djorkaeff evidenzia come l'ingresso di Chivu rappresenti una rinascita per il club, portando con sé lo spirito interista e l'entusiasmo di un ciclo ormai concluso. Un momento di svolta che promette di ridare linfa ai milioni di tifosi interisti nel mondo.

Yuri Djorkaeff, ex Inter, parla dagli Stati Uniti sul Mondiale per Club e sulla nuova squadra di Cristian Chivu, subentrato a Inzaghi. SCELTA – Djorkaeff su Sport Mediaset ha parlato così dell’Inter di Chivu: « Un ciclo era finito, mi piace la scelta di Chivu, conosce l’ambiente, ha lo spirito interista, è quello di cui abbiamo bisogno». GOL INTER-ROMA – Djorkaeff sul leggendario gol: « Mi fermano sempre, anche in America, in India, dappertutto. Non è normale quando un gol, noi facciamo sport collettivo, ma ci sono momenti dove metti la luce nel calcio. E con questo gol ho portato un po’ di luce nel calcio, nei bambini, nei tifosi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Djorkaeff: «Chivu? Ciò di cui l’Inter aveva bisogno, ciclo era finito»

