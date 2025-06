Divieto smartphone Pellai | Produce distrazione e la socio-relazionalità Ha un funzionamento dopaminergico

A partire da settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rafforza la lotta alla distrazione in classe estendendo il divieto di smartphone anche nelle scuole superiori. Questa misura mira a favorire un ambiente più concentrato e socialmente coinvolgente, riconoscendo però alcune eccezioni per studenti con bisogni speciali o percorsi tecnologici. Una decisione che promette di cambiare significativamente l’approccio all’educazione digitale, ma quali saranno le sfide e le opportunità?

A partire da settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito estenderà il divieto di utilizzo degli smartphone anche nelle scuole secondarie di secondo grado, dopo averlo già applicato nei cicli scolastici inferiori. La disposizione è accompagnata da alcune eccezioni, che riguardano studenti con piani educativi individualizzati, disturbi specifici dell’apprendimento o inseriti in percorsi del settore tecnico a indirizzo informatico e delle telecomunicazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: divieto - smartphone - pellai - produce

Valditara propone raccomandazione UE e divieto smartphone per scuole primarie e secondarie - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato un'importante iniziativa al Consiglio dell’Unione Europea, proponendo una raccomandazione per limitare l'uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie.

PERCHE’ SONO A FAVORE DELLA SCUOLA SMARTPHONE-FREE La circolare del Ministro Valditara che dal prossimo anno scolastico impone il divieto di uso dello smartphone in orario scolastico anche agli studenti della scuola secondaria di secondo gra Vai su Facebook

Divieto smartphone, Pellai: Produce distrazione e la socio-relazionalità. Ha un funzionamento dopaminergico; No smartphone agli under 14. Alberto Pellai: “Può diventare una trappola che crea dipendenza”; Vietare gli smartphone a scuola? È il miglior provvedimento per gli adolescenti del terzo millennio.

Vietare gli smartphone a scuola? È il miglior provvedimento per gli adolescenti del terzo millennio - La circolare del Ministro Valditara che dal prossimo anno scolastico impone il divieto di uso dei cellulari in orario scolastico anche agli studenti della scuola secondaria di secondo grado è un provv ... famigliacristiana.it scrive

Dibattito. Smartphone e social vietati agli adolescenti: il nostro sì, il nostro no - Eppure, siamo arrivati a questo punto: quello in cui alcuni dei migliori psicologi e pedagogisti italiani, con Daniele Novara e Alberto Pellai ... Segnala avvenire.it