Divertimento e sport a Misano | scatta il weekend della Notte Rosa e dei campionati Master di atletica

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Misano Adriatico, dove il divertimento si unisce alla passione sportiva. La Notte Rosa illuminerà le serate con musica e allegria, mentre i Campionati Italiani Master di atletica leggera porteranno in pista atleti da tutta Italia, pronti a sfidarsi e superare ogni limite. Un’occasione perfetta per unire cultura, sport e divertimento in un’unica, emozionante esperienza. Non perdere questa grande festa di colori e energia!

Si alza il sipario sul weekend della Notte Rosa e sui Campionati Italiani Master di atletica leggera, in programma da venerdì a domenica a Misano Adriatico. SarĂ un fine settimana all’insegna del divertimento e dello sport. Venerdì si parte con il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Divertimento e sport a Misano: scatta il weekend della Notte Rosa e dei campionati Master di atletica

