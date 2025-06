Distillazione straordinaria per Doc e Docg I Consorzi del vino piemontese chiedono misure urgenti per rispondere alla crisi

In un momento di crisi senza precedenti, i consorzi del vino piemontese si mobilitano chiedendo misure straordinarie per salvare DOC e DOCG. Stefano Ricagno, presidente dell'Asti Docg, denuncia un calo dei consumi mai visto prima, evidenziando l'urgenza di interventi immediati. L'appuntamento con la Regione il 30 giugno rappresenta una speranza concreta per affrontare questa sfida e rilanciare l'eccellenza enologica piemontese, indispensabile per il futuro del settore.

A descrivere la situazione complicata è il presidente dell'Asti Docg Stefano Ricagno: "Non ricordo un calo dei consumi come quello attuale". Il 30 giugno l'incontro in Regione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: docg - distillazione - straordinaria - consorzi

"La distillazione straordinaria può essere utile, ma serve un piano di rilancio del vino piemontese" - Confagricoltura Piemonte e i Consorzi di Tutela hanno inviato una lettera al presidente Cirio e all’assessore Bongioanni. Da targatocn.it

Il Prosecco DOC litiga col Prosecco DOCG - Per organizzare meglio i produttori nei diversi territori, vennero creati tre consorzi: la DOCG Asolo Prosecco, la DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e la DOC Prosecco. Riporta ilpost.it