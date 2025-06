Discoteca a cielo aperto a Terni per festeggiare i 31 anni del Cospea Village

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle: domenica 22 giugno, il Cospea Village di Terni si trasforma in una discoteca a cielo aperto per festeggiare i suoi 31 anni di successi. Con il coinvolgente spettacolo musicale ‘Febbre italiana’, la festa promette energia, divertimento e tanta musica. Non perdere l’occasione di ballare fino a notte fonda in un’atmosfera unica, circondato dalla magia di una celebrazione speciale.

In programma una grande festa per celebrare i trentuno anni di attivitĂ del Cospea Village di Terni. L’evento si svolgerĂ domenica 22 giugno con lo spettacolo musicale ‘Febbre italiana’. L’appuntamento è alle 21 nel piazzale esterno del centro commerciale per un party-show tutto da ballare e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Š Ternitoday.it - Discoteca a cielo aperto a Terni per festeggiare i 31 anni del Cospea Village

In questa notizia si parla di: terni - anni - cospea - village

Terni, il sogno spezzato di via Monte Totagna: “Quindici anni di disillusione” | FOTO - Via Monte Totagna, nel quartiere Il Fontanile a Terni, rappresenta un sogno spezzato. Dopo quindici anni di promesse e disillusione, i residenti raccontano la trasformazione da un progetto ambizioso a uno scenario di degrado.

#Terni: il #semifinalista di #Amici 2025 Nicolò #Filippucci al Cospea Village – #Foto e #video https://umbriaon.it/terni-il-semifinalista-di-amici-2025-nicolo-filippucci-al-cospea-village/… #musica #spettacolo #Umbria #Perugia #Corciano #Amici2025 Vai su X

Terni Cospea Village Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile con uno degli artisti più amati del momento! Sta per arrivare Nicolò Filippucci al Cospea Village! Incontra i fan e firma le copie del suo nuovo EP “Un’ora di follia” Vibrazioni, musica e t Vai su Facebook

Terni, 31 anni Cospea Village: ÂŤDiscoteca a cielo apertoÂť; Terni, una discoteca a cielo aperto per i 31 anni del Cospea Village; Lorenz Simonetti e Acapodelglobo al Cospea Village di Terni: Una Pasquetta da non perdere.

Terni, ruba 300 euro di vestiti al Cospea Village ma viene ripresa dalle telecamere: denunciata 28enne - L'ha fatto all'interno di un negozio del centro commerciale "Cospea Village" ma le sue gesta sono state riprese dalle ... ilmessaggero.it scrive

Stra Cospea Village Al via oggi a Terni la seconda edizione - Dopo il successo della prima edizione, con oltre 250 partecipanti, domani torna la Stra Cospea Village, manifestazione sportiva che si terrà per le vie cittadine di Terni. Da lanazione.it