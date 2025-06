Discendere nell' Oceano o dentro di noi | Julian Charrière a Basilea

Immergersi nell'oceano o esplorare le profondità dentro di noi: Julian Charrière ci guida in un viaggio tra mistero e scoperta. A Basilea, durante Art Basel, la mostra "Midnight Zone" al Museum Tinguely svela un mondo di luci, abissi e poesia, invitandoci a riscoprire l'arte come esperienza di un livello di realtà diverso. Un'occasione unica per riflettere sui confini tra esterno e interno, tra superficie e profondità.

Basilea, 19 giu. (askanews) - L'acqua, l'abisso, la luce: un percorso che scende nelle profondità e poi risale ed evoca tutta la poesia dell'ignoto, tutta la forma dell'arte quando si cala dentro il mondo e ne restituisce una lettura che si pone a un livello di realtà diverso, e diventa esperienza. Il Museum Tinguely di Basilea ospita, in coincidenza della settimana di Art Basel, la mostra "Midnight Zone" dell'artista franco-svizzero Julian Charrière, capace di portare il visitatore in una dimensione di profondo contatto con l'elemento acquatico, nel quale i confini si dissolvono e nasce una dimensione che possiamo solo chiamare poetica, nella sua perenne sospensione.