Diritti TV Sky si tiene stretta Wimbledon | resterà esclusiva fino al 2030

Sky si conferma protagonista indiscussa degli eventi sportivi, mantenendo l'esclusiva su Wimbledon fino al 2030 e ampliando il suo portafoglio con Eurolega ed Eurocup di basket. Con un impegno costante verso gli appassionati, l’emittente garantisce ogni emozione e grande spettacolo, rafforzando la propria posizione come punto di riferimento per gli amanti dello sport. Scopri come Sky continua a offrire il meglio del mondo sportivo, trasmettendo passione e adrenalina direttamente a casa tua.

Sky ha annunciato che trasmetterà in esclusiva, anche su Now, il torneo di tennis britannico fino al 2030. Rinnovo anche per Eurolega ed Eurocup di basket. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Diritti TV, Sky si tiene stretta Wimbledon: resterà esclusiva fino al 2030

La nuova svolta sui diritti Tv, torna la vendita esclusiva. La bozza del governo: cosa cambia per il calcio e l’eccezione sulla Serie A - La proposta del governo rivoluziona il panorama dei diritti tv sportivi, tornando alla vendita in esclusiva con licenze di massimo tre anni.

Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica, ponendo le basi per un futuro di democrazia. In questi tempi bui per il mondo, tra derive autoritarie e violazioni dei diritti umani, è fondamentale custodire i principi fondanti della nostra Costituzione. Vai su Facebook

Diritti TV, Sky si tiene stretta Wimbledon: resterà esclusiva fino al 2030; Calcio in TV 2021-22, dove vedere le partite di Serie A e Champions League: guida ai diritti TV; Diritti tv. Mediaset si tiene stretta la Coppa Italia forte dell’ottimo seguito che ottiene.

Nuova stretta sui Pride e i diritti, Budapest in piazza - L'emendamento numero 15, adottato dal Parlamento magiaro tra le proteste, stravolge la Legge fondamentale dell'Ungheria, imponendo una nuova stretta su libertà civili e diritti umani. Come scrive ansa.it

