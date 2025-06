Dirigenti scolastici in arrivo gli arretrati del CCNI 2020-23 | circa 1.100 euro A breve anche il pagamento di reggenze e retribuzione di risultato

Dirigenti scolastici, in arrivo importanti novità: circa 1.100 euro di arretrati del CCNI 2020-2023 e a breve il pagamento delle reggenze e della retribuzione di risultato. Oggi si è svolto un incontro tra Ministero e sindacati per definire il futuro dei contratti integrativi e delle risorse per il triennio. Resta aggiornato, perché le prossime settimane promettono sviluppi significativi nel settore dell’istruzione.

Si è svolto oggi un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali. All'ordine del giorno, la prosecuzione del confronto per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle risorse integrative riferite al triennio 2020-2023 e del CCNI per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 20242025.

